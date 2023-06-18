У кого День ангела 19 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 19 июня, в 2023 году отмечается День фермера в Украине, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Международный день неспешной прогулки, Всемирный день детского футбола, Всемирный день мотоциклиста. Кроме того, в этот день носители шести имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 19 июня

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса. 19 июня церковью почитается преподобный Георгий.

Егор, — долгие годы это имя было народной формой имени Георгий, однако она уже давно стала самостоятельным именем, при том весьма популярным. Однако покровителями Егоров остаются святые Георгии.

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий". 19 июня почитается преподобный игумен Иларион Новый, Далматский.

Рафаэль, — имя библейского происхождения, что значит "Бог исцелил". 19 июня чтится Рафаил Шейченко.

Женские именины 19 июня

Сюзанна, — это красивое имя имеет еврейское происхождение и переводится как "лилия". 19 июня чтится преподобномученица Сосанна (Сусанна) Салернская.

Фекла, — это редкое на сегодняшний день имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "слава Божья". 19 июня церковью почитается преподобномученица Фекла Салернская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью риса очистить сковороду от нагара, — Вы удивитесь, насколько эффективен этот лайфхак.