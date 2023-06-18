Звезды благосклонны к ним: названы главные счастливчики недели по картам Таро

Этих знаков в ближайшее время ждут успехи и гармония

Вторая половина июня обещает быть благоприятной сразу для пяти знаков Зодиака, — они могут на следующей неделе встретить свою любовь, исполнить желания и добиться успехов в начинаниях.

Этими знаками являются Телец, Близнецы, Козерог, Водолей и Рыбы, говорит гороскоп Таро от "Телеграфа" на неделю с 19 по 25 июня включительно.

Тельцам выпала перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Близнецам выпала Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Козерогам выпала Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас следующая неделя. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Водолеям выпал Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вскоре исполнится Ваше давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Рыбам выпала Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что ближайшие дни будут благоприятными для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть на следующей неделе по картам Таро.