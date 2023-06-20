У кого День ангела 21 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 21 июня, в 2023 году наступит День летнего солнцестояния, кроме того отмечается Международный день йоги, Всемирный день гидрографии, Всемирный день гуманизма, День селфи, Международный день скейтбординга. Также в этот день носители шести имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 21 июня

Мелания, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "черная", "темная". 21 июня церковью почитается преподобная Мелания Старшая.

Мужские именины 21 июня

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос" и значит "царь", "царский". 21 июня почитается князь Василий Всеволодович Ярославский (обретение мощей).

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". 21 июня почитается князь Константин Всеволодович Ярославский.

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 21 июня церковью чтится мученик Павел Каиюмский.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 21 июня почитается великомученик Феодор Стратилат Гераклийский и епископ Феодор Ростовский и Суздальский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что летнее солнцестояние принесет всем знакам Зодиака.