Анна, Тимофей, Ян и не только: носители каких имен отмечают День ангела 25 июня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 25 июня, в 2023 году отмечается День таможенника в Украине, День моряка, Всемирный день Витилиго, День улыбок незнакомым людям. Также в этот день носители сразу девяти имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 25 июня

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный". 25 июня почитается преподобный Андрей Фиваидский.

Арсений, — это древнегреческое имя, которое в переводе значит "мужественный", "зрелый". 25 июня церковью чтится преподобный Арсений Коневский.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". Носителям обоих имен покровительствуют святые Иоанны. 25 июня чтятся преподобный Иоанн Фиваидский, воин Иоанн Египетский, Иоанн Большой колпак Московский, Христа ради юродивый.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 25 июня почитается преподобный Петр Афонский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 25 июня чтится преподобный Стефан Озерский, Комельский.

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога". 25 июня почитается преподобный Тимофей Фиваидский.

Юлиан, — латинское имя, которое значит "из рода Юлиев". 25 июня церковью чтится игумен Иулиан Константинопольский.

Женские именины 25 июня

Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать". 25 июня церковью почитается княгиня Анна (в иночестве Ефросинья) Кашинская, Тверская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака карты Таро настоятельно рекомендуют срочно отдохнуть, чтобы не натворить бед.