Им будет море по колено: карты Таро назвали счастливчиков недели по знаку Зодиака

Таких знаков всего четыре

Конец июня принесет много поводов для радости сразу четырем знакам Зодиака, — они смогут добиться желаемого, получить вознаграждение и ощутить настоящее щастье.

Этими знаками являются Овен, Лев, Весы и Стрелец, говорит гороскоп Таро на неделю с 26 июня по 2 июля включительно.

Овнам выпала Девятка пентаклей

Также эта карта называется Владыкой материального достатка, и это название говорит само за себя. В ближайшие дни Вы можете получить вознаграждение за свои труды, при этой не бойтесь начинать что-то новое, ведь удача будет на Вашей стороне.

Львам выпала Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что ближайшая неделя у Вас будет благоприятной день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Весам выпало Правосудие (Справедливость)

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. В течение следующей недели Вам возможно удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Стрельцам выпала Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть до конца года по картам Таро.