Саши, Егоры, и носители еще 9 имен: кто отмечает День ангела 27 июня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 27 июня, в 2023 году отмечается Всемирный день рыболовства, День микро-, малых и средних предприятий, Всемирный день работников промышленности. Также в этот день свои Дни ангела отмечают носители сразу 11 имен.

Мужские именины 27 июня

Александр, — греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Оно значит "славный властитель". Покровителями Вольдемаров также выступают святые Владимиры. 27 июня почитается священномученик, митрополит Киевский и Галицкий Владимир Богоявленский.

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — изначально это имя появилось как народная версия имени "Георгий", однако сейчас это популярное самостоятельное имя, хотя церковной формой имени Егор и продолжает оставаться имя Георгий.

Елисей, — это красивое имя имеет древнееврейское происхождение и значит "Бог — спасение". 27 июня почитается преподобный Елисей Сумский, Соловецкий, и пророк Елисей.

Иосиф, — это имя произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог прибавил".

Мстислав, — славянское двухосновное имя, которое образовано из частей "мстить, наказывать, защищать", и "слава". 27 июня церковью почитается князь Новгородский Мстислав (в крещении Георгий) Храбрый.

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой".

Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел". 27 июня почитается преподобный Серафим Саровский.

Женские именины 27 июня не отмечаются.

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