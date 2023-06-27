Михаилы, Семены и не только: кто отмечает День ангела 28 июня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 28 июня, в 2023 году отмечается День Конституции Украины, Счастливый день сердечных объятий, Международный день пирсинга. Также в этот день носители пяти имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 28 июня

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую". 28 июня церковью чтится священномученик и игумен Григорий Авнежский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 28 июня почитается митрополит Киевский и всея Руси Михаил.

Семен (Симон), — это две формы одного еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 28 июня в церкви чтится архиепископ Новгородский Симеон.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 28 июня почитается епископ Анастасиупольский Феодор Сикеот (Перенесение мощей).

Женские именины 28 июня не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и дешево навсегда избавиться от запаха сырости в ванной.