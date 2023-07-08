Защищает растения от инфекций: какая специя может стать настоящим спасением на огороде
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Это средство можно найти практически на каждой кухне
На огороде можно применять различные средства, даже отходы, в частности яичную скорлупу, а также одну из самых популярных пряностей — корицу. Как оказалось, эта специя полезна не только на кухне.
Эксперты в материале Dachadecor рассказали, что опытные хозяйки давно используют приправу на огороде, ведь она обладает сильными дезинфицирующими свойствами и способна защитить растения от различных инфекций.
Как использовать корицу на огороде
Антисептик
Опытные огородники используют порошок корицы для размножения растений черенками. Необходимо смочите место среза водой и посыпать его корицей перед посадкой. Таким образом, вы предотвратите возникновение инфекции и болезней саженца, когда он приживется.
Борьба с муравьями
Муравьи могут стать настоящей головной болью на даче, но в борьбе с ними отлично поможет кухонная специя. Просто посыпьте порошком корицы муравьиные дорожки и места, где скапливаются эти насекомые. Дело в том, что им не нравится запах пряности, поэтому они будут держаться подальше от огорода.
Защита от болезней
Некоторые заболевания могут поражать саженцы растений на ранних стадиях их развития, а это приводит к гибели. Чтобы этого не допустить, смешайте порошок корицы с почвой в которой будут расти саженцы, так вы защитите рассаду.
Фунгицид
Если ваши деревья в саду начал поражать грибок, тогда возьмите немного порошка корицы, смешайте с теплой водой и оставьте раствор на всю ночь. Утром размешайте жидкость и залейте в опрыскиватель. Обрызгайте ваши растения. В течение нескольких дней грибок исчезнет.
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