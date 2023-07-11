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Таропрогноз на 12 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 12 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 12 июля. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 12 июля, у некоторых будет сложный и конфликтный день, в то время как другие наоборот смогут сделать выгодные вложения и добиться успехов.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка жезлов, Рыцарь мечей, Шестерка пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка жезлов

В среду у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Рыцарь мечей

Рыцарь мечей предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах.

Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что в среду у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.

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