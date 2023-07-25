У кого День ангела 26 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 26 июля, в 2023 году отмечается День работника торговли в Украине, День дяди и тети, День эсперанто. Кроме того, носители пяти имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 26 июля

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 26 июля почитается игумен Антоний Леохновский, Новгородский.

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". 26 июля церковью почитается преподобный Гавриил Святогорец, Иверский (Афонский).

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 26 июля чтится преподобный Стефан Савваит.

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев". 26 июля почитается епископ Иулиан Кеноманийский.

Женские именины 26 июля

Сара, — это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "знатная женщина" или "госпожа". 26 июля церковью почитается преподобная Сарра Ливийская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения помогут легко справиться с плесенью и сыростью в доме.