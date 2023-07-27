Таропрогноз на 28 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Пятница, 28 июля 2023 года, многим принесет возможность добиться успеха и процветания, хотя у некоторых и может быть апатичное настроение.

Так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать восьмой день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка пентаклей, Умеренность, Туз мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка пентаклей

Второе название этой карты "Настойчивость" и она говорит, что Вы получили какой-то результат своего труда, но по каким-то причинам не очень им довольны, — может быть, у Вас были другие ожидания, а то и вовсе Вам было нужно что-то другое. Совет карты: не принимайте пока важных решений, замедлитесь и проведите время с близкими.

Умеренность

Эта карта указывает на то, что в пятницу обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В пятницу Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца 2023 года по картам Таро.