Сезон штормов почти закончился: будут ли магнитные бури в августе

Затянувшаяся магнитная буря наконец-то заканчивается, дальше будет перерыв

После шквала магнитных бурь в июле, земляне наконец-то смогут немного передохнуть от геомагнитных штормов в августе.

Во всяком случае, так обещают эксперты сервиса Meteoagent, который анализирует данные Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно текущим прогнозам, последняя магнитная буря закончится 29 июля, и в августе геомагнитное поле Земли будет спокойным, только в конце месяца ожидаются небольшие колебания силой в 4 балла, — такие штормы могут почувствовать только очень метеочувствительные люди.

Календарь магнитных бурь на август

Однако примите во внимание, что это только предварительные данные , и магнитные штормы еще могут внезапно возникнуть.

Как известно, полноценной магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов, — такие штормы влияют на работу электросетей и спутников Земли, и, хотя научно не доказано их влияние на людей, многие метеочувствительные люди жалуются на плохое самочувствие во время повышенной геомагнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую аномальную погоду в Украине в августе обещают ученые.