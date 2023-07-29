Сезон штормов почти закончился: будут ли магнитные бури в августе
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Затянувшаяся магнитная буря наконец-то заканчивается, дальше будет перерыв
После шквала магнитных бурь в июле, земляне наконец-то смогут немного передохнуть от геомагнитных штормов в августе.
Во всяком случае, так обещают эксперты сервиса Meteoagent, который анализирует данные Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Согласно текущим прогнозам, последняя магнитная буря закончится 29 июля, и в августе геомагнитное поле Земли будет спокойным, только в конце месяца ожидаются небольшие колебания силой в 4 балла, — такие штормы могут почувствовать только очень метеочувствительные люди.
Однако примите во внимание, что это только предварительные данные, и магнитные штормы еще могут внезапно возникнуть.
Как известно, полноценной магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов, — такие штормы влияют на работу электросетей и спутников Земли, и, хотя научно не доказано их влияние на людей, многие метеочувствительные люди жалуются на плохое самочувствие во время повышенной геомагнитной активности.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую аномальную погоду в Украине в августе обещают ученые.