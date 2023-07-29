Чем подкормить свеклу в августе: получите идеальные плоды

Последний месяц лета — идеальное время для внесения подкормки для свеклы

Несмотря на то, что в начале августа дачники начинают уборку некоторых культур, это время отлично подходит для внесения подкормки для свеклы. Именно в этот период у корнеплода начинается период активного роста.

Если в последний месяц лета подкормить свеклу фосфором, калием и азотом, в конце сезона она порадует щедрым урожаем. К моменту сбора плоды будут не только крупными, но еще сладкими и сочными.

Для этого потребуется удобрение нитроаммофоска, которое можно приобрести в любом специализированном магазине. 40 граммов средства нужно развести в ведре воды и полить свеклу. Подкормку нужно вносить не под корень, а по междурядьям. На один погонный метр грядки должно уходить порядка двух литров питательной жидкости.

Ради усиления эффекта сразу после внесения питательного состава в междурядье необходимо полить свеклу теплой отстоявшейся водой.

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