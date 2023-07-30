Таропрогноз на 31 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

В этот раз все карты выпали в перевернутых позициях

Понедельник, 31 июля 2023 года, обещает быть днем достаточно тяжелым и может принести потери и разочарования, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцать первый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка мечей, перевернутая Тройка пентаклей, перевернутая Тройка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка мечей

Эта карта предупреждает, что скоро у Вас что-то пойдет не по плану, могут свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и/или отсутствия особого желания Вы можете филонить в разных аспектах жизни, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

Перевернутая Тройка мечей

Эта карта предупреждает о потерях и печали, которые могут Вас скоро настигнуть, однако в перевернутом виде также говорит и о том, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.