Не делайте этого 1 августа, если не хотите упустить счастье и удачу

Первый день августа в старину считали указателем осенней погоды

Первого августа православные христиане отмечают память преподобной Макрины Каппадокийской, которая жила в IV веке в Каппадокии (Турция). Это была родная сестра величайшего святого, богослова и учителя Церкви — святителя Василия Великого.

Наши предки этот день начинали с посещения церкви, обращаясь к святой Макрине с мольбами об исцелении от болезней, о мире и благополучии в семье. В народном календаре этот день называется Макринин день.

К августу в старину практически все сельскохозяйственные работы на полях были завершены, однако начинался активный сбор дикорастущих растений — грибов и ягод. Наступало время собирать богатый урожай садов и готовить консервы на зиму.

Наши предки считали первый день августа предвестником прихода осенней погоды. Они верили, что если в этот день за окнами не будет дождя, то сухая погода продержится в течение следующих шести недель. Но если на Макринин день будет сыро и дождливо, то ненастье продлится на шесть недель. Говорили: "Макрина мокра – и осень мокра".

Что нельзя делать 1 августа

Пить алкогольные напитки — перерастет в пагубную привычку.

Выгонять из дома приблудившегося рыжего кота — это вестник счастья и удачи.

Принимать в подарок чужие вещи – можно "забрать" все болезни и сложности с деньгами.

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