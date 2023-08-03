День Онуфрия Молчаливого: что нельзя делать 3 августа, чтобы не остаться без денег

Этот праздник не терпит пустословия

В четверг, 3 августа, в православной церкви отмечается день памяти преподобного Онуфрия Печерского, который также известен народным именем Онуфрий Молчаливый.

Монах, живший в Киево-Печерской лавре в XII столетии, стал известен в православии благодаря своему подвигу — обету молчания, которое могло быть нарушено только во время исповеди. Праздник, посвященный Онуфрию Печерскому, отмечался как день подготовки амбаров к зиме. 3 августа проходило в заботах, во время которых люди старались сохранять тишину и не болтать — пустословие не приветствовалось.

Онуфрий Молчаливый обладал способностью предсказывать для крестьян, каким будет характер осени и зимы. Когда ночь 3 августа оказывалась холодной, люди понимали, что зимой им предстоит столкнуться с морозами.

Что нельзя делать 3 августа

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Ранее "Телеграф" писал, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.