Таропрогноз на 4 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 4 августа 2023 года, некоторые могут быть в дурном расположении духа, однако у других наоборот может исполниться потаенное желание.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на четвертый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Смерть, перевернутая Умеренность, Туз кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Смерть

Обычно эта карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и начале нового этапа. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в ближайшее время, — Вы сами можете создать себе проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится давнее потаенное желание или встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в августе в любовном плане по картам Таро.