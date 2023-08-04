"Никакое не русское": Авраменко объяснил, как правильно говорить — "голитися" или "бритися"

В украинском языке употребляются оба слова

У украинцев часто возникают сомнения относительно правильного термина многих употребляемых слов. Например, "будь ласка" или "прОшу", или — "голитися" или "бритися".

Некоторые считают, что слово "бритися" является заимствованной формой из русского языка и его лучше не употреблять. Но действительно ли это так? Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко поставил точку в дилемме.

"Кто-то говорит, что "бритися" – слово русское, поэтому его надо избегать. Нет, это заблуждение, никакое оно не русское. Слово "бритися" распространено в разных славянских языках. Кроме того, все славянские языки имеют слово "бритва", — подчеркнул языковед.

Авраменко отметил, что каждый может выбирать слово, которое ему больше нравится. "В заключение только добавлю, что заботясь о чистоте своей речи вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", — подытожил учитель.

Раньше мы писали о том, почему украинские фамилии произошли от животных и растений. При формировании фамилии или прозвища учитывали как практичность, так и символическое значение. Также "Телеграф" сообщал, как в Украине предлагают сократить количество школьных предметов.