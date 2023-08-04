Будет слаще меда: чем подкормить морковь в августе

Какие микроэлементы положительно влияют на образование сахаров в плодах

Чтобы обеспечить великолепный сладкий вкус моркови и крупные размеры, ей, как и другим корнеплодам, необходима комплексная подкормка. Одним из ключевых элементов удобрений для моркови является фосфор.

Как отмечает портал Ukr.Media, этот микроэлемент повышает содержание сахаров и делает морковь невероятной на вкус. Кроме того, он способствует здоровому развитию корнеплодов.

Чем подкормить морковь для сладости

Чтобы к моменту сбора урожая морковь была не только крупной, но и сочной, нужна така подкормка:

фосфорные удобрения — суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофоска;

калийные удобрения — калийная селитра, калиевая соль;

органические удобрения.

Калий является еще одним важным элементом, который также оказывает положительное влияние на концентрацию сахаров в плодах. Внесение удобрений с калием также способствует улучшению вкусовых качеств корнеплода.

Органические удобрения, такие как перегной или компост, обогащают землю нужными микроэлементами и питательными веществами, которые также придадут моркови сладкий вкус. Кроме правильной подкормки, морковь должна быть обеспечена достаточным количеством влаги. Это нужно для того, чтобы сахар не только образовывался в плодах, но и сохранялся в них.

Для роста и развития необходимо обеспечить растениям достаточное пространство, чтобы получить крупные плоды. И последний, но не менее важный момент — выбор сорта корнеплода. Разнообразие сортов позволяет выбрать те, которые отличаются высокой сладостью и хорошим вкусом.

В этой статье мы рассказали, чем подкормить морковь, чтобы она была сладкой, а раньше мы писали, как приготовить лучшую и дешевую подкормку для чеснока — эффективность просто зашкаливает.