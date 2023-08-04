Будет слаще меда: чем подкормить морковь в августе
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Какие микроэлементы положительно влияют на образование сахаров в плодах
Чтобы обеспечить великолепный сладкий вкус моркови и крупные размеры, ей, как и другим корнеплодам, необходима комплексная подкормка. Одним из ключевых элементов удобрений для моркови является фосфор.
Как отмечает портал Ukr.Media, этот микроэлемент повышает содержание сахаров и делает морковь невероятной на вкус. Кроме того, он способствует здоровому развитию корнеплодов.
Чем подкормить морковь для сладости
Чтобы к моменту сбора урожая морковь была не только крупной, но и сочной, нужна така подкормка:
- фосфорные удобрения — суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофоска;
- калийные удобрения — калийная селитра, калиевая соль;
- органические удобрения.
Калий является еще одним важным элементом, который также оказывает положительное влияние на концентрацию сахаров в плодах. Внесение удобрений с калием также способствует улучшению вкусовых качеств корнеплода.
Органические удобрения, такие как перегной или компост, обогащают землю нужными микроэлементами и питательными веществами, которые также придадут моркови сладкий вкус. Кроме правильной подкормки, морковь должна быть обеспечена достаточным количеством влаги. Это нужно для того, чтобы сахар не только образовывался в плодах, но и сохранялся в них.
Для роста и развития необходимо обеспечить растениям достаточное пространство, чтобы получить крупные плоды. И последний, но не менее важный момент — выбор сорта корнеплода. Разнообразие сортов позволяет выбрать те, которые отличаются высокой сладостью и хорошим вкусом.
В этой статье мы рассказали, чем подкормить морковь, чтобы она была сладкой, а раньше мы писали, как приготовить лучшую и дешевую подкормку для чеснока — эффективность просто зашкаливает.