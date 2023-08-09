Именины 9 августа: кого нужно поздравить с Днем ангела сегодня

Пожалуй, у каждого в этот день найдется знакомый именинник

В среду, 9 августа, в 2023 году отмечается Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира, Всемирный день каллиграфии, День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Также в этот день празднуют свой День ангела носители сразу девяти мужских и женских имен.

Женские именины 9 августа

Анфиса, — это имя имеет древнегреческое имя и переводится как "цветущая". 9 августа почитается преподобная Анфиса Мантинейская.

Мужские именины 9 августа

Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной". 9 августа почитается преподобный Герман Аляскинский.

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".

Клим, — сокращенная форма римского имени Климент, которое переводится как "милосердный". 9 августа церковью чтится равноапостольный архиепископ Климент Охридский, Величский (Болгарский).

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов". 9 августа почитается Николай Кочанов, Христа ради юродивый.

Платон, — имя древнегреческого происхождение, переводящееся как "широкоплечий".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 9 августа почитается равноапостольный Савва Охридский.

Эммануил, — древнееврейское библейское имя, которое значит "с нами Бог". 9 августа почитается преподобный Мануил.

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