Лобода в Варшаве поддержала переселенцев и привезла помощь

В Центре гуманитарной помощи в Варшаве, где сейчас проживает более 600 украинцев, временные переселенцы встретились с известной украинской певицей Светланой Лободой.

"Я не могу вернуть людям родные дома, но постаралась привезти и передать то, что может привнести в их временное пристанище домашний уют и комфорт", — написала знаменитость у себя в Instagram.

Артистка, в частности, привезла украинцам бытовую технику, спортивный инвентарь и другие бытовые вещи.

Как видно на видео, которое певица разместила в соцсети, на встрече было немало людей, с которыми Светлана Лобода долго общалась. Присутствующие украинцы подходили обнимать ее. Она призналась, что на встрече украинцы доверяли ей свои личные истории борьбы и боли.

"Кажется, горе должно иметь предел. Но нет предела жестокости и бесчеловечности нашего врага. Я хочу поблагодарить каждого, кого обнимала – за силу духа, за сохраненное умение любить – жизнь и друг друга", — написала певица.

"Спасибо за вашу поддержку", "Вместе преодолеем все", — так отреагировали подписчики Светланы на ее посещение украинцев в Варшаве.

Сама Лобода отдельную благодарность выразила фонду Fundacja Voices from Ukraine, который проводит благотворительные мероприятия в поддержку украинцев, помогает военным и заботится о детях-сиротах в Польше. А также Centrum Pomocy Humanitarnej, который с первых дней полномасштабного вторжения россии предоставляет гражданам Украины убежище.

"Только вместе преодолеем все. Слава Украине!", — завершает свое сообщение певица.

Напомним, ранее сообщалось о выделении Светланой Лободой квартиры в Киеве для многодетной семьи из зоны затопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Кроме этого, певица передала благотворительному фонду для помощи пострадавшим 100 тысяч гривен.