Таропрогноз на 17 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 17 августа 2023 года, у некоторых будет невероятно успешный день, в то время как других наоборот ждут конфликты, разборки и потери.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка кубков, Тройка мечей, Король пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас скоро может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. В четверг ждите дурных новостей, конфликтов и расстройств.

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца лета по картам Таро.