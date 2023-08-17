Настоящее спасение от фитофторы: посыпьте грядки сеном

Фитофтора поражает не только томаты, но и картофель

Одной из главных проблем при выращивании картофеля и томата является то, что эти культуры очень часто поражает фитофтора. Лечить это заболевание сложно и поэтому лучше найти способы его предупредить.

Для профилактики фитофторы на помидорах рекомендуется обрывать листья ниже первой кисти. Так кусты лучше проветриваются и быстро просыхают, что снижает риск заболевания.

Под картофелем необходимо как можно чаще рыхлить почву. Если она будет достаточно быстро просыхать после дождей, это снизит риск поражения фитофторой.

Но основное, что нужно сделать, чтобы картофель не атаковала фитофтора — замульчировать грядки сеном. Благодаря сену почва не будет контактировать с ботвой. К тому же в сене обитает полезная бактерия — сенная палочка. Она выделяет природный антибиотик, который подавляет развитие патогенных грибов. Чем дольше лежит сено на грядках, тем больше этих бактерий.

При отсутствии сено можно заменить обычной травой. Спустя пару дней она превратится в сено. Только нужно следить за тем, чтобы среди этой травы не было бурьянов, которые легко размножаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие методы не спасут растения от фитофторы, а только навредят им.