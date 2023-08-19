Таропрогноз на 20 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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День должен быть весьма благоприятным
В воскресенье, 20 августа, некоторым придется постоять за себя, в то время как других ждут хорошие новости и приобретения.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Пятерка жезлов
Еще эта карта называется Владыкой борьбы, и она предупреждает, что скоро Вам может понадобиться постоять за себя. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.
Туз пентаклей
Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.
Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в воскресенье исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.