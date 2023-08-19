Таропрогноз на 20 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День должен быть весьма благоприятным

В воскресенье, 20 августа, некоторым придется постоять за себя, в то время как других ждут хорошие новости и приобретения.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Пятерка жезлов, Туз пентаклей, Туз кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Пятерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой борьбы, и она предупреждает, что скоро Вам может понадобиться постоять за себя. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в воскресенье исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.