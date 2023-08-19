Именины 20 августа: кого нужно не забыть поздравить с Днем ангела в воскресенье

В последний день недели почитается сразу ряд святых

В воскресенье, 20 августа, в 2023 году отмечается Всемирный день лени, Всемирный день комара, День виртуальных миров, день Марины-Пимены (Марины — не ищи в лесу малины). Также в этот день свой День ангела отмечают носители сразу 13 мужских имен.

Мужские именины 20 августа

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Алексей, — древнегреческое имя, что переводится как "защищать", "оберегать".

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 20 августа почитается преподобный Антоний Оптинский.

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный".

Василий, — это древнее греческое имя, которое переводится как "царь" или "царский".

Дементий, — согласно основной версии, это латинское имя, которое значит "повелевающий", "укрощающий". 20 августа церковью чтятся сразу два святых с этим именем: иеродиакон Дометий Персиянин, Сирийский, и преподобный Дометий Афонский.

Дмитрий, — древнегреческое имя, которое буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Елисей, — это красивое имя имеет древнееврейское происхождение и значит "Бог — спасение".

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".

Митрофан, — греческое имя, которое переводится как "матерью явленный". 20 августа почитается епископ Воронежский Митрофан (в схиме Макарий).

Михаил, — древнееврейское имя, которое переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Женские именины 20 августа не отмечаются.

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