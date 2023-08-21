Именины 22 августа: кого нужно поздравить с Днем ангела во вторник

Пожалуй, у каждого найдется кого поздравить в этот день

Во вторник, 22 августа, отмечается День памяти погибших правоохранителей в Украине, Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, Всемирный день мозга, День растительного молока, День зубной феи в США. Также в этот день свой День ангела празднуют носители сразу 16 мужских и женских имен.

Женские именины 22 августа

Ирина, — это популярное женское имя появилось от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие". 22 августа церковью чтится святая царица Ирина.

Арина, — считается, что это имя появилось как форма имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем.

Мария, — это очень распространенное в Украине имя имеет древнееврейское происхождение и по разным версиям значит "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 22 августа почитается мученица Мария Константинопольская.

Мужские именины 22 августа

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать". 22 августа почитается мученик Алексий Константинопольский.

Антон, — древнеримское имя, которое как правило переводят как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 22 августа чтится мученик Антоний Александрийский.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Дмитрий, — древнегреческое имя, которое можно перевести как "посвященный богине земли и плодородия Деметре". 22 августа почитается мученик Димитрий Константинопольский.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 22 августа чтится мученик Иоанн Константинопольский.

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 22 августа почитается мученик Леонтий Константинопольский.

Макар, — греческое имя, которое переводится как "блаженный" или "счастливый". 22 августа чтится преподобный Макарий Оредежский.

Матвей, — древнееврейское библейское имя, которое переводится как "Божий человек". 22 августа почитается священномученик Матфий.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 22 августа почитается мученик Петр Константинопольский.

Самуил, — еврейское имя, которое изначально звучало как Шемуэль и значит "Бог услышал".

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев". 22 августа чтится мученик Иулиан Константинопольский.

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то". 22 августа почитается мученик Иаков Константинопольский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как открыть консервную банку ложкой, — мало кто знает этот гениальный лайфхак.