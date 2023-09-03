Таропрогноз на 4 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Понедельник, 4 сентября, многим даст возможность добиться успехов, реализовать таланты и улучшить свою жизнь, однако некоторым будет просто необходимо в этот день отдохнуть.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четвертый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Мир, перевернутая Смерть, Восьмерка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в начале недели Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.

Перевернутая Смерть

Обычно эта карта говорит об обновлении, начале нового этапа, "смерти" чего-то, что уже не нужно в Вашей жизни. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В начале недели Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро на следующей неделе.