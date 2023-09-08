Именины 9 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в субботу
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В субботу, 9 сентября 2023 года, отмечается День физической культуры и спорта Украины, День украинского кино, Международный день красоты, Всемирный день оказания первой помощи, День тестировщика, Международный день судоку.
Кроме того, в этот день чествуется День памяти преподобного Пимена Великого. А носители сразу десяти мужских и женских имен празднуют свой День ангела.
Женские именины 9 сентября
Анфиса, — это имя имеет древнегреческое имя и переводится как "цветущая". 9 сентября церковью чтится святая мученица Анфиса (Анфуса) Новая.
Мужские именины 9 сентября
Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".
Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".
Вольдемар (Вальдемар), — это имя считается немецким аналогом имени Владимир и переводится дословно как "славный властитель".
Дмитрий, — это имя имеет древнегреческое происхождение и значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".
Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом".
Михаил, — это древнееврейское имя, которое переводится как "равный Богу", "подобный Богу".
Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 9 сентября почитается преподобный Савва Венефальский.
Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".
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