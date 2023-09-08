Именины 9 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в субботу

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 9 сентября 2023 года, отмечается День физической культуры и спорта Украины, День украинского кино, Международный день красоты, Всемирный день оказания первой помощи, День тестировщика, Международный день судоку.

Кроме того, в этот день чествуется День памяти преподобного Пимена Великого. А носители сразу десяти мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 9 сентября

Анфиса, — это имя имеет древнегреческое имя и переводится как "цветущая". 9 сентября церковью чтится святая мученица Анфиса (Анфуса) Новая.

Мужские именины 9 сентября

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — это имя считается немецким аналогом имени Владимир и переводится дословно как "славный властитель".

Дмитрий, — это имя имеет древнегреческое происхождение и значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом".

Михаил, — это древнееврейское имя, которое переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 9 сентября почитается преподобный Савва Венефальский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про пять лайфхаков, как в хозяйстве может пригодиться спитая кофейная гуща.