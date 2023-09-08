Украинские песни в YouTube стали слушать в шесть раз больше, чем до войны

Количество украинских песен в сотне лучших за полтора года выросло с 10 до 65

В еженедельных чартах украинского YouTube в 2021 году доля русскоязычных композиций составляла 75%, а на украинском языке была только каждая десятая песня. Однако после начала полномасштабной войны россии против Украины ситуация кардинально поменялась, и уже к концу 2022 года российская музыка стала непопулярной, и не только в Украине.

По подсчетам ЭП, количество украиноязычных артистов в отечественных чартах в 2022 году выросло с 40 до 135. Количество их песен в топ-100 увеличилось с 10 до 55, а в 2023 году – до 65.

Украинские исполнители увеличили не только количество мест в рейтинге, но и количество просмотров. Так, в 2021 году в Украине контент на русском просмотрели почти 1,5 млрд раз, украинский — лишь 194 млн. В январе-августе 2023 году наблюдается совсем другая картина:

русскоязычный контент — 148 млн;

украиноязычный контент — 812 млн.

Доля песен в недельных хит-парадах Youtube в зависимости от языка исполнения

График: Экономическая правда

Не в последнюю очередь, конечно, на это повлияла ситуация с музыкальными сервисами. Основным инструментом продвижения на стриминговых платформах являются плейлисты, которые создают региональные офисы Spotify, Apple Music и YouTube Music в москве. Поэтому плейлисты содержали, в основном, русскоязычные песни. Эти компании закрыли свои офисы в рф, а YouTube приостановил монетизацию для пользователей из россии.

По подсчетам издания Texty, в первые шесть месяцев полномасштабной войны Ани Лорак ни разу не попала в топ-30 исполнителей, хотя раньше запроданка часто занимала высокие позиции. Такая же ситуация со Светланой Лободой, которая до военного вторжения была в украинских чартах.

Стоит отметить, что эти показатели все же не в полной мере отражают ситуацию в стране по возрастному срезу. Данные стримингов наверняка не в полном объеме учитывают предпочтения старшего поколения, которое не сидит в Youtube и других стримингах.

Ранее мы рассказывали, что когда Ани Лорак стала судьей в музыкальном шоу в рф, на нее ополчились даже россияне. По ссылке вы можете посмотреть скриншоты гневных комментариев.