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Таропрогноз на 19 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 19 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 19 сентября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 19 сентября 2023 года, у многих неожиданно могут всплыть разные проблемы, в то время как других это наоборот будет хороший день для реализации планов и мечтаний.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Звезда, перевернутая Сила, перевернутая Девятка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Звезда

19 сентября у Вас будет день, когда как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Попробуйте заняться медитациями, это может натолкнуть Вас на полезные мысли.

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Перевернутая Девятка жезлов

Во вторник в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю по картам Таро.

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