Ящик или мешок: в чем лучше хранить урожай
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От способа хранения зависит лежкость овощей и фруктов
Осенью перед дачниками стоит важная задача — собрать и организовать правильное хранение урожая. Успех хранения зависит от условий, в которых будут лежать овощи и фрукты. Идеальным местом для собранного урожая является погреб.
Не менее важным является и выбор тары — ящики, мешки, коробки, сетки.
Что хранить в ящиках
В деревянных и пластиковых ящиках с отверстиями можно хранить практически любые овощи и фрукты. Это самая удобная тара. Ящики идеальны для яблок, груш, томатов, перца.
Яблоки, груши, перец, томаты лучше укладывать в ящики в 1-2 слоя, чтобы плоды меньше травмировались. А дно емкости желательно застелить бумагой.
Морковь, свеклу, редьку также удобно хранить в ящиках, но без отверстий. Емкость нужно засыпать песком или опилками, что улучшит лежкость овощей.
Мешки и сетки
В мешках или сетках удобно транспортировать овощи и фрукты. Но для длительного хранения урожая подходит на каждый мешок. Изделия из полипропилена с плотным плетением плохо пропускают воздух и подходят только для транспортировки овощей.
В сетках урожай может храниться достаточно долго.
Хорошей альтернативой пластиковым мешкам и сеткам являются полотняные мешки. Натуральные волокна хорошо пропускают воздух, а при транспортировке овощей в таких мешках не загрязняется багажник авто.
Картонные коробки
Для хранения овощей можно использовать коробки из плотного картона. Но только, если погреб не сырой. Если томаты или фрукты начинают подгнивать в коробке и течь, то ее необходимо сразу выбросить.
Картонная коробка отлично подходит для хранения овощей на балконе. В холодное время года нужно подобрать тару разного размера, а затем вставить маленькую коробку в большую и наполнить зазор опилками. Теплоизоляция будет лучше.
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