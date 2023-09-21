Ящик или мешок: в чем лучше хранить урожай

От способа хранения зависит лежкость овощей и фруктов

Осенью перед дачниками стоит важная задача — собрать и организовать правильное хранение урожая. Успех хранения зависит от условий, в которых будут лежать овощи и фрукты. Идеальным местом для собранного урожая является погреб.

Не менее важным является и выбор тары — ящики, мешки, коробки, сетки.

Что хранить в ящиках

В деревянных и пластиковых ящиках с отверстиями можно хранить практически любые овощи и фрукты. Это самая удобная тара. Ящики идеальны для яблок, груш, томатов, перца.

Яблоки, груши, перец, томаты лучше укладывать в ящики в 1-2 слоя, чтобы плоды меньше травмировались. А дно емкости желательно застелить бумагой.

Морковь, свеклу, редьку также удобно хранить в ящиках, но без отверстий. Емкость нужно засыпать песком или опилками, что улучшит лежкость овощей.

Мешки и сетки

В мешках или сетках удобно транспортировать овощи и фрукты. Но для длительного хранения урожая подходит на каждый мешок. Изделия из полипропилена с плотным плетением плохо пропускают воздух и подходят только для транспортировки овощей.

В сетках урожай может храниться достаточно долго.

Хорошей альтернативой пластиковым мешкам и сеткам являются полотняные мешки. Натуральные волокна хорошо пропускают воздух, а при транспортировке овощей в таких мешках не загрязняется багажник авто.

Картонные коробки

Для хранения овощей можно использовать коробки из плотного картона. Но только, если погреб не сырой. Если томаты или фрукты начинают подгнивать в коробке и течь, то ее необходимо сразу выбросить.

Картонная коробка отлично подходит для хранения овощей на балконе. В холодное время года нужно подобрать тару разного размера, а затем вставить маленькую коробку в большую и наполнить зазор опилками. Теплоизоляция будет лучше.

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