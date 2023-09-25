Урожаю позавидуют соседи: вот чем подкормить клубнику до конца сентября

Эти подкормки положительным образом влияют на развитие и состояние клубники

До завершения текущего месяца необходимо применить органические удобрения, чтобы обеспечить отличный урожай клубники в следующем году. Следует помнить, что в октябре органические удобрения уже не подходят для кустов этой ягоды.

Именно сейчас необходимо использовать натуральные компоненты, передает sadogorod. Есть две подкормки, которые идеально подходят для этого времени года.

Помет

Птичий помет можно использовать как отличное удобрение. Для приготовления необходимо взять одну часть помета и развести его в 15 частях воды, затем дать этой смеси выстояться в течение 72 часов. Важно помнить, что слишком концентрированный настой может нанести вред ягодам, поэтому лучше внести его в почву между самими кустами.

Коровяк

Этот удобритель положительно воздействует на рост и состояние клубники. Процесс приготовления схожий, но пропорции немного отличаются: на одну часть коровяка приходится 10 частей воды, и смесь также выдерживается в течение 72 часов. Этот состав можно внести прямо под кусты клубники. На каждое растение следует использовать три стакана подготовленной смеси.

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