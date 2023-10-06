Их ждет разочарование и саморазрушение: этим знакам Зодиака карты Таро пророчат проблемы в октябре

Представители этих знаков могут быть грустными, как этот котик

Октябрь может ознаменоваться чередой неудач сразу для трех знаков Зодиака, — их ждут неприятные новости, разочарование, импульсивные поступки, обвинения.

Речь идет о таких знаках как Лев, Дева и Весы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на октябрь 2023 года для всех знаков.

Львам выпала перевернутая Восьмерка пентаклей

Эта карта говорит, что Вы можете испытать разочарование в каком-то деле, на которое потратили много сил. Кажется, что все не так уж и плохо, результат есть, но что-то не то. Подумайте, надо ли оно Вам вообще.

Девам выпала перевернутая Колесница

Эта карта предрекает Вам бурю эмоций в октябре, на фоне которой Вы будете подвержены импульсивным, непродуманным и саморазрушительным поступкам, которые принесут Вам сожаления.

Весам выпал перевернутый Туз мечей

В прямой позиции это победный меч, но у нас он выпал перевернутым, пронзающим. В скором времени Вас могут ждать проблемы на работе и со здоровьем, несправедливые обвинения, разрыв длительных отношений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в октябре по картам Таро.