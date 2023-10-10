Будут сочными до самой весны: три надежных способа хранить яблоки на зиму

На зиму можно закладывать осенние и зимние сорта

Среднеспелые и поздние сорта яблок совершенно реально могут остаться сочными и свежими до весны. Для этого нужно их правильно складировать и следить за оптимальными условиями хранения — и тогда вы сможете приготовить с ними самый ленивый штрудель из лаваша или вкуснейшие яблочные пончики в любое время года.

Главное, соблюдать все условия и периодически осматривать закладку фруктов на наличие подпорченных плодов. Если вы не заметили и отправили на хранение яблоко даже с небольшим внешним или внутренним повреждением, оно испортится в первую очередь и начнет портить рядом лежащие плоды. Советами специалистов сельского хозяйства по хранению урожая поделился портал Ukr.Media.

Как правильно хранить яблоки на зиму — три способа

Легче всего, как отмечают эксперты, хранить яблоки в пакетах из плотного полиэтилена:

уложите в тару плоды;

общий вес на один пакет должен составлять около 1,5 — до 2 кг;

оставьте в открытых пакетах на несколько дней (2-3, не более) при комнатной температуре;

плотно обожмите пакеты, зафиксируйте ниткой из капрона и уложите на полки в погребе.

Пакеты не должны касаться один другого. Поэтому укладывайте их через некоторое расстояние друг от друга. Как сообщается, через 3-4 недели в них образуется особая среда, которая предотвращает порчу яблок.

Способ 2. Также плоды хранят в ящиках без щелей. Вниз ящика насыпают слой песка до 5 см и укладывают яблоки не очень плотным слоем, чтобы они не касались друг друга. Пересыпав их песком, можно уложить и второй слой. Хранят в погребе.

Способ 3. Использование природного минерала, который называется вермикулит и продается в садоводческих отделах. Эксперты советуют пропитать его раствором уксусной кислоты 15-23% и пересыпать им яблоки в ящике. Постепенно кислота будет испаряться из гранул и обеззараживать окружающую среду. Для закладки на хранение 100 кг яблок понадобится около 2-3 кг материала.

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