Именины 16 октября: кого поздравляем с Днем ангела в понедельник по новому стилю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 16 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день хлеба, Всемирный день продовольствия, День шефа, День нетворкинга, День аллерголога, Всемирный день анестезии, Всемирный день позвоночника.

Также в этот день по новому календарю в Украине почитается память Лонгина, вратаря Печерского. А носители восьми имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 16 октября

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец". 16 октября чтится священномученик Георгий Троицкий.

Дементий, — согласно основной версии, это латинское имя, которое значит "повелевающий", "укрощающий". Также считается, что оно могло произойти из древнегреческого языка и значить "дающий". 16 октября почитается мученик Дометий.

Евгений, — греческое имя, что переводится как "благородный", "знатный".

Егор, — изначально это имя появилось как народная версия имени "Георгий", однако сейчас это популярное самостоятельное имя.

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву".

Женские именины 16 октября не отмечаются

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 16 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 29 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про хитрость, как открыть грецкий орех голыми руками.