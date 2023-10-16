Именины 17 октября: кого поздравляем с Днем ангела во вторник по новому стилю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 17 октября, в 2023 году отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, Всемирный день донорства и трансплантации органов, Всемирный день пения, День яркой одежды.

Также в этот день по новому календарю почитается память пророка Осии, преподобномученика Андрея Критского. А носители сразу семи имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 17 октября

Александр, — греческое имя, которое значит в переводе "тот, кто защищает".

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный". 17 октября почитается преподобномученик Андрей Критский.

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 17 октября чтится игумен Антоний Леохновский.

Демьян, — согласно основной версии, это имя греческого происхождения, которое значит "покорять", "усмирять". 17 октября почитается мученик Дамиан Аравийский, Киликийский.

Иосиф, — это имя произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог прибавил". 17 октября чтится Иосиф, Католикос-Патриарх, Грузинский.

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная". 17 октября почитается мученик Косма Аравийский, Киликийский.

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 17 октября чтится мученик Леонтий Киликийский.

Женские именины 17 октября не отмечаются

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 17 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 30 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что сделать, чтобы дома никогда не возникло "старческого" запаха.