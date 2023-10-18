Сразу пяти знакам Зодиака неделя принесет массу хлопот, трат и печали

Удача пока не на их стороне

Третья неделя октября в 2023 году принесет неприятности, плохие новости и разочарования для представителей сразу пяти знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Телец, Близнецы, Рак, Дева и Стрелец. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 16 по 22 октября включительно.

Тельцам выпал перевернутый Рыцарь пентаклей

Вас могут ждать проблемы на работе, импульсивные покупки, безответственность и потеря сбережений. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Близнецам выпала перевернутая Двойка жезлов

У Вас в ближайшие время в жизни может наблюдаться какая суета, пустые хлопоты и срыв планов. Постарайтесь не влезать в рабочие разборки и не провоцировать конфликты.

Ракам выпала перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта является предупреждением, — Вы можете получить неприятные новости, при этом стоит быть решительным, чтобы с ними справиться.

Девам выпал перевернутый Маг

В этом положении карта говорит, что в Ваших мыслях царит хаос и могут возникать мысли о чем-то безнравственном. Кроме того, стоит остерегаться, — может появиться неприятная личность, которой не стоит доверять.

Стрельцам выпала Пятерка кубков

Возможно, Вы опечалены чем-то плохим в Вашей жизни, однако при этом сами отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, и просто не замечаете позитива.

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