LOBODA презентовала новый украиноязычный сингл "Киев-Ницца": видео

Певица LOBODA презентовала клип на новую песню "Киев-Ницца". "Это история девушки, сбежавшей со своей собственной свадьбы к любимому, с которым ее объединяли долгие годы любви и без которого она так и не научилась жить", — рассказала о своей новой работе певица. Режиссером клипа выступила сама LOBODA.

Для певицы это не первый опыт совмещения работы в кадре и за камерой. Но именно проект "Киев-Ницца" впечатлил ее особо: "Как режиссер я думала о каждом кадре, как актриса – пыталась передать необходимые эмоции, а как продюсер – контролировать организацию процесса. Это как играть на нескольких музыкальных инструментах, важно, чтобы вышла симфония, а не шум".

История влюбленных подана с промежутком во времени. Роль сбежавшей к любимому невесты исполнила сама певица.

Поклонники Светланы уже предположили, что клип является автобиографическим. Однако подробности своей личной жизни LOBODA не спешит раскрывать.

К созданию клипа была привлечена большая команда из Европы и Украины. Съемки проходили в Ницце.

Клип на песню "Киев-Ницца" уже доступен на всех цифровых платформах.