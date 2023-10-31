LOBODA презентовала новый украиноязычный сингл "Киев-Ницца": видео
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Певица LOBODA презентовала клип на новую песню "Киев-Ницца". "Это история девушки, сбежавшей со своей собственной свадьбы к любимому, с которым ее объединяли долгие годы любви и без которого она так и не научилась жить", — рассказала о своей новой работе певица. Режиссером клипа выступила сама LOBODA.
Для певицы это не первый опыт совмещения работы в кадре и за камерой. Но именно проект "Киев-Ницца" впечатлил ее особо: "Как режиссер я думала о каждом кадре, как актриса – пыталась передать необходимые эмоции, а как продюсер – контролировать организацию процесса. Это как играть на нескольких музыкальных инструментах, важно, чтобы вышла симфония, а не шум".
История влюбленных подана с промежутком во времени. Роль сбежавшей к любимому невесты исполнила сама певица.
Поклонники Светланы уже предположили, что клип является автобиографическим. Однако подробности своей личной жизни LOBODA не спешит раскрывать.
К созданию клипа была привлечена большая команда из Европы и Украины. Съемки проходили в Ницце.
Клип на песню "Киев-Ницца" уже доступен на всех цифровых платформах.
Напомним, ранее в сингле SPOGADY LOBODA спела о цене репутации, которую, к сожалению, часто меряют словами, а не действиями.