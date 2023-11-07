Не допускайте ошибок: какие три ингредиента нельзя добавлять во время соления огурцов

Какие ингредиенты не нужно добавлять к огурцам во время соления

Многие хозяйки предпочитают самостоятельно солить огурцы. Так, они знают, какие ингредиенты используют при этом, и могут добиться вкуса, приближенного к их собственному идеалу.

При этом процесс соления обычно похожий друг на друга, как и ошибки, которые допускают хозяйки во время приготовления закуски. Какие именно – рассказывают "Белновости".

Что лучше не добавлять в банку во время соления огурцов

Так, во время соления не стоит добавлять к огурцам листья дуба, хрена, смородины или других растений. Следует учитывать, что эти листья обладают определенным набором характеристик, которые могут повлиять на вкус и качество консервированных огурцов.

Рекомендуется добавлять лук только определенных сортов, которые подходят для зимнего хранения, поскольку не каждый вид лука подходит для консервирования огурцов.

Использование чеснока следует ограничить до четырех зубчиков на банку вместимостью 3 литра, поскольку избыточное его количество может придать огурцам мутный и водянистый вид.

Также, стоит помнить, что огурцам перед засолкой необходимо дать постоять около 4-8 часов в холодной воде. Тогда они получатся хрустящими. Нужно выбирать молодые плоды с черными иголочками и использовать только бутилированную воду или воду из колодца.

А если вы любите огурцы, рекомендуем приготовить малосольные огурцы по рецепту "Телеграфа". Готова такая закуска будет через 3-4 дня.