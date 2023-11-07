Рецепт очень простой: как сделать зимнюю жидкость для омывания стекла

Специальную жидкость для авто можно приготовить самостоятельно из доступных ингредиентов

Подготовка автомобиля к зимнему сезону подразумевает не только замену шин, но и замену жидкости омывателя лобового стекла. Специальную жидкость можно купить на АЗС, в магазинах или же приготовить самостоятельно. Тем более, сделать это очень просто.

Зимняя жидкость для омывателя лобового стекла в первую очередь предназначена для очистки замерзших стекол. Самый главный компонент в ее составе — алкоголь. Он не даст жидкости замерзнуть в минусовые температуры.

Для приготовления зимней "омывайки" понадобится:

Большая миска;

прохладная вода (желательно деминерализованная или тщательно фильтрованная, чтобы свести к минимуму количество накипи);

жидкость для мытья посуды,

уксус,

спирт 70%.

Чтобы приготовить зимнюю жидкость для омывателя автомобильных стекол, налейте в таз четыре литра холодной воды. Добавьте столовую ложку жидкости для мытья посуды, 100 мл уксуса и 250 мл спирта. Полученную смесь как можно скорее перелейте в закрытые емкости, чтобы спирт не испарился.

Готовую жидкость при необходимости залейте в бочок омывателя.

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