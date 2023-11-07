Рецепт очень простой: как сделать зимнюю жидкость для омывания стекла
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Специальную жидкость для авто можно приготовить самостоятельно из доступных ингредиентов
Подготовка автомобиля к зимнему сезону подразумевает не только замену шин, но и замену жидкости омывателя лобового стекла. Специальную жидкость можно купить на АЗС, в магазинах или же приготовить самостоятельно. Тем более, сделать это очень просто.
Зимняя жидкость для омывателя лобового стекла в первую очередь предназначена для очистки замерзших стекол. Самый главный компонент в ее составе — алкоголь. Он не даст жидкости замерзнуть в минусовые температуры.
Для приготовления зимней "омывайки" понадобится:
- Большая миска;
- прохладная вода (желательно деминерализованная или тщательно фильтрованная, чтобы свести к минимуму количество накипи);
- жидкость для мытья посуды,
- уксус,
- спирт 70%.
Чтобы приготовить зимнюю жидкость для омывателя автомобильных стекол, налейте в таз четыре литра холодной воды. Добавьте столовую ложку жидкости для мытья посуды, 100 мл уксуса и 250 мл спирта. Полученную смесь как можно скорее перелейте в закрытые емкости, чтобы спирт не испарился.
Готовую жидкость при необходимости залейте в бочок омывателя.
Накануне холодов также стоит сменить летнюю резину на зимнюю. Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать шины для езды в холодное время года.