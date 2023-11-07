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Рецепт очень простой: как сделать зимнюю жидкость для омывания стекла

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Рецепт "незамерзайки"
Рецепт "незамерзайки". Фото Pexels

Специальную жидкость для авто можно приготовить самостоятельно из доступных ингредиентов

Подготовка автомобиля к зимнему сезону подразумевает не только замену шин, но и замену жидкости омывателя лобового стекла. Специальную жидкость можно купить на АЗС, в магазинах или же приготовить самостоятельно. Тем более, сделать это очень просто.

Зимняя жидкость для омывателя лобового стекла в первую очередь предназначена для очистки замерзших стекол. Самый главный компонент в ее составе — алкоголь. Он не даст жидкости замерзнуть в минусовые температуры.

Для приготовления зимней "омывайки" понадобится:

  • Большая миска;
  • прохладная вода (желательно деминерализованная или тщательно фильтрованная, чтобы свести к минимуму количество накипи);
  • жидкость для мытья посуды,
  • уксус,
  • спирт 70%.

Чтобы приготовить зимнюю жидкость для омывателя автомобильных стекол, налейте в таз четыре литра холодной воды. Добавьте столовую ложку жидкости для мытья посуды, 100 мл уксуса и 250 мл спирта. Полученную смесь как можно скорее перелейте в закрытые емкости, чтобы спирт не испарился.

Готовую жидкость при необходимости залейте в бочок омывателя.

Накануне холодов также стоит сменить летнюю резину на зимнюю. Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать шины для езды в холодное время года.

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#Авто #Машина #Лайфхак