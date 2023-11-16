Без погреба и подвала: как хранить капусту зимой

Сохранить капусту свежей до самой весны вполне реально

Капуста — один из самых доступных и востребованных овощей. Из нее варят борщ, готовят салаты, ее тушат, квасят, жарят. И конечно же хочется, чтобы капуста как можно дольше оставалась свежей и хрустящей.

При наличии гаража или подвала проблем с хранением овощей практически не возникает. А вот остальным приходится искать способы, как сохранить капусту зимой в квартире.

В первую очередь нужно осмотреть все головки капусты. Крупные и поврежденные (треснувшие) вилки капусты лучше использовать в первую очередь. Остальные пригодятся для длительного хранения.

Если капусту только привезли с огорода, ее следует разложить в прохладном и сухом месте примерно на 7-10 дней. На овощ не должны попадать прямые солнечные лучи.

После просушки с капусты нужно снять верхние листья и дать ей полежать еще 1-2 дня.

Главные условия хранения капусты в домашних условиях — небольшая влажность и температура не выше +7 и не ниже +1-0 градусов. Для этих целей подойдет утепленный балкон.

Для лучше сохранности каждую головку капусты можно обернуть пищевой пленкой. Плотно завернутые кочаны нужно сложить рядами вверх обрезанной кочерыжкой.

Дополнительно можно обернуть капусту бумагой. Но в этом случае кочерыжку обрезать не надо.

Если на балконе позволяет место, капусту стоит прикопать в ящики с песком. Головки с длинными кочерыжками просто прикапывают в ящики с песком до самых листьев.

При хранении капусты важно, чтобы не было больших перепадов температуры в месте хранения и не было сильно влажно или сухо. Капуста для хранения должна быть поздних сортов.

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