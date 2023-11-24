Как прогнать насекомых из сахара: лавровый лист поможет устранить проблему

Простой лайфхак поможет прогнать прожорливых насекомых

Мы уже рассказывали, как сделать рассыпчатым рис после варки, а теперь хотим научить вас избавляться от вредителей, которые обожают жить в крупах и сахаре.

Когда-то на каждом столе всегда стояла сахарница, многие хозяйки использовали лавровый лист, чтобы отпугивать вредителей. Сегодня это может казаться странным, но здесь есть рациональное объяснение, пишет sport24.

Есть несколько причин, способствующих появлению насекомых в крупах:

Просроченный товар.

Несоблюдение норм производства и хранения.

Открытое хранение.

Повышенная влажность.

Срок годности круп – не больше двух лет. Следует помнить, что нужно тщательно проверять срок годности перед покупкой продуктов в прозрачной упаковке во избежание неприятностей.

Профилактика появления насекомых

Регулярный обзор круп и других продуктов.

Проверка срока годности перед покупкой.

Отказ от покупки круп на запас.

Хранение сыпучих продуктов в герметичных контейнерах.

Использование лаврового листа, гвоздики, чеснока или лимонной цедры.

Эти меры не гарантируют стопроцентный результат, но значительно уменьшают риск столкновения с проблемой.

Нашествие жуков в крупе

Выбрасывайте зараженные крупы и открытые продукты.

Протирайте полки уксусом и водой.

Промывайте зараженные емкости мыльным раствором.

Замораживайте крупы для профилактики.

Используйте пряности, отпугивающие насекомые.

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