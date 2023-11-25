Что нельзя делать на Клима Холодного 25 ноября, чтобы не остаться без денег

Наши предки молились святому апостолу Клименту I

Согласно новоюлианскому календарю, в субботу, 25 ноября (раньше 8 декабря), в православной церкви почитается память папы Римского Климента I, одного из апостолов из числа семидесяти. В народном календаре этот день известен как Клим Холодный.

Наши предки обращались к святому апостолу Клименту I, молитвенно просив о защите от болезней и суровых морозов. Заморозки могли навредить как детям, так и взрослым, а также причинить ущерб плодовым деревьям, домашним животным и скоту.

Женщины 25 ноября обычно уделяли время прядению, вязанию или вышиванию, считая, что эти занятия принесут пользу. Во время рождественских ярмарок они могли продать свои изделия — шерсть, вязаные и вышитые работы, чтобы получить средства на покупку нужных товаров для дома.

Что нельзя делать 25 ноября

Жаловаться на холод — злые духи могут послать порчу или болезнь.

Давать деньги в долг — могут не вернутся, а дружбе придет конец.

Лезть в чужие дела, давать непрошенные советы — можно остаться без денег.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского. Теперь украинцы празднуют большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.