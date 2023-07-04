Таропрогноз на 5 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 5 июля 2023 года, многие будут страдать от плохого настроения, в то время как другие смогут сделать шаги к улучшению своей жизни.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Королева мечей, перевернутая Королева кубков, перевернутая Восьмерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Королева мечей

В этом положении карта предупреждает, что Вас в среду ждет нетерпимость, лицемерие, грубость, невежество и коварство, — однако оно как может быть направлено против Вас, так и Вы можете стать его источником. Стоит заранее запастись терпением, поскольку день может принести неприятные сюрпризы.

Перевернутая Королева кубков

У Вас среда может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", отвлекитесь, делайте что-то руками, порадуйте себя и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Перевернутая Восьмерка мечей

В обычном положении карта говорит о финансовых потерях и невозможности накопить деньги, хотя очень хочется, — в перевернутом виде же она указывает, что Вы сможете начать делать первые шаги, чтобы выбраться из этой ямы. Однако будет непросто, впереди тяжелая работа.

Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал финансовый гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на июль.