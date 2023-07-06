У кого День ангела 7 июля: все именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В пятницу, 7 июля, в 2023 году отмечается Ивана Купала, День работника природно-заповедного дела Украины, Рождество Иоанна Предтечи, Глобальный день прощения. Также в этот день празднуют Дни ангела носители пяти имен.
Мужские именины 7 июля
Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 7 июля почитается преподобный Антоний Дымский, Новгородский.
Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". Интересно, что покровителями и Янов, и Иванов выступают святые Иоанны. 7 июля церковью почитается Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, а также Иоанн Менюжский, Новгородский.
Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель". 7 июля чтится епископ Ремесианский Никита.
Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то". 7 июля чтится Иаков Менюжский, Новгородский.
Женские именины 7 июля не отмечаются.
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