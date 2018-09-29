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Исторический роман Сары Дюнан "Борджиа. Во славу семьи"
16:32 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: bookclub.ua

История легендарной династии Борджиа. Величие, власть и любовь!

Начало ХVI века. Молодой и талантливый Чезаре Борджиа, сын папы римского Александра VI, уверенно идет к созданию своей империи. Он завоевывает один город за другим и готов на все ради власти. У него завязывается дружба с посланником Флорентийской республики Никколо Макиавелли.

Сестра Чезаре Лукреция поддерживает брата, дабы утвердиться в семье д’Эсте. Будучи замужем за Альфонсо д’Эсте, она лично занимается созданием собственного двора в Ферраре. Грядет час, когда наследники династии Борджиа окажутся в центре эпохальных перемен. Величие и слава, могущество и падение, предательства и заговоры - им предстоит пройти через все это, во имя своей семьи.

Об авторе:
Популярная британская писательница, актриса и продюсер Сара Дюнан имеет миллионы поклонников по всему миру, а от ее романов буквально невозможно оторваться. Она является обладательницей премии Вальтера Скотта и награды «Серебряный кинжал». Дюнан сотрудничает с такими авторитетными журналами, как The Times и The Observer. Многие её произведения успешно экранизированы.

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Все по теме:

Борджиа. Во славу семьи, Исторический роман, Литература, Писательница, Сара Дюнан.
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