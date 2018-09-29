Исторический роман Сары Дюнан "Борджиа. Во славу семьи"

Начало ХVI века. Молодой и талантливый Чезаре Борджиа, сын папы римского Александра VI, уверенно идет к созданию своей империи. Он завоевывает один город за другим и готов на все ради власти. У него завязывается дружба с посланником Флорентийской республики Никколо Макиавелли.

Сестра Чезаре Лукреция поддерживает брата, дабы утвердиться в семье д’Эсте. Будучи замужем за Альфонсо д’Эсте, она лично занимается созданием собственного двора в Ферраре. Грядет час, когда наследники династии Борджиа окажутся в центре эпохальных перемен. Величие и слава, могущество и падение, предательства и заговоры - им предстоит пройти через все это, во имя своей семьи.

Об авторе:

Популярная британская писательница, актриса и продюсер Сара Дюнан имеет миллионы поклонников по всему миру, а от ее романов буквально невозможно оторваться. Она является обладательницей премии Вальтера Скотта и награды «Серебряный кинжал». Дюнан сотрудничает с такими авторитетными журналами, как The Times и The Observer. Многие её произведения успешно экранизированы.