Чарльз Диккенс "Рождественские повести"

Истории, которые заставляют поверить в чудо!

Рождество - волшебная пора, зимняя сказка, где становятся возможными любые чудеса. Мирятся старые враги и забываются обиды, происходят удивительные преображения: в самых черствых сердцах зарождаются искры душевного тепла, а бедные и обездоленные обретают домашний уют.

Старик-скряга попадает в удивительное приключение, которое меняет его жизнь. Простой учитель химии также оказывается в центре фантастических событий. Как по волшебству, меняется муж-брюзга после встречи с загадочным странником; сердца двух возлюбленных соединяются священным обетом в первый день нового года… Эти истории подарят настоящий дух рождественского праздника!