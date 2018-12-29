"Снежная Королева" Ганса Христиана Андерсена

Автор - гениальный датский сказочник Ганс Христиан Андерсен (1805-1875). "Снежная Королева" - своеобразная визитная карточка "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ" в международном книжном мире.
Проиллюстрировал книгу знаменитый украинский мастер книжной графики Владислав Ерко - победитель ряда престижных художественных и книжных выставок, обладатель титула "Человек книги" как лучший художник 2002 года по версии московского "Книжного обозрения".
Иллюстрации Ерко заслужили тысячи увлекательнейшая отзывов и рецензий по всему миру. "Ерко-гениальерко" - так любят называть знаменитого иллюстратора коллеги из "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ".