Роман Уильяма Сомерсета Моэма "Бремя страстей человеческих"

Непревзойденная история о поиске себя и смысла жизни.

Это история Филиппа Кэрри, неутомимого искателя смысла жизни. Все началось еще со школьных лет, а потом - учеба в Германии, Лондоне, Париже, мечта стать художником, причудливое сплетение слов богемного поэта Кроншоу... Длинные разговоры о вечном становятся глотком живой воды, давая ему силы не прекращать поисков себя и истины. И что, как ответы на вопросы уже давно были известны самому Филиппу?

Судьба человека переворачивается вверх дном, он открывает мир человеческих страстей. Однако этот водоворот пагубных желаний и душевных мук становится большим бременем...