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Роман Уильяма Сомерсета Моэма "Бремя страстей человеческих"

Роман Уильяма Сомерсета Моэма &quot;Бремя страстей человеческих&quot;
17:45 Сегодня Телеграф Фото: bookclub.ua

Непревзойденная история о поиске себя и смысла жизни.

Это история Филиппа Кэрри, неутомимого искателя смысла жизни. Все началось еще со школьных лет, а потом - учеба в Германии, Лондоне, Париже, мечта стать художником, причудливое сплетение слов богемного поэта Кроншоу... Длинные разговоры о вечном становятся глотком живой воды, давая ему силы не прекращать поисков себя и истины. И что, как ответы на вопросы уже давно были известны самому Филиппу?

Судьба человека переворачивается вверх дном, он открывает мир человеческих страстей. Однако этот водоворот пагубных желаний и душевных мук становится большим бременем...

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Роман, Бестселлер, английская литература, Уильям Сомерсет Моэм, Бремя страстей человеческих.
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