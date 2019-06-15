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Суббота, 15.06.2019
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Книга Чарльза Диккенса "Наш общий друг"

Книга Чарльза Диккенса "Наш общий друг"
14:55 Сегодня Телеграф

Последний роман великого автора и жемчужина мировой классики.

Англия 1860-х годов. Белла была завещана в невесты. Лишь по причине одного несчастного случая Беллу миновала эта участь. Красивую, но бедную девушку взяла под свою опеку пожилая пара. Они хотели вывести ее в свет. Но Белла влюбилась в загадочного секретаря, забыв обо всем на свете... На Лиззи, дочь лодочника, обращает внимание небогатый джентльмен Юджин. Лиззи старается избегать его внимания. В юную девушку влюбляется еще один мужчина: неуравновешенный учитель ее брата, который ради нее готов пойти даже на преступление…

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Английский писатель, Классическая литература, Бестселлеры, Наш общий друг.
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