Книга Чарльза Диккенса "Наш общий друг"

Последний роман великого автора и жемчужина мировой классики.

Англия 1860-х годов. Белла была завещана в невесты. Лишь по причине одного несчастного случая Беллу миновала эта участь. Красивую, но бедную девушку взяла под свою опеку пожилая пара. Они хотели вывести ее в свет. Но Белла влюбилась в загадочного секретаря, забыв обо всем на свете... На Лиззи, дочь лодочника, обращает внимание небогатый джентльмен Юджин. Лиззи старается избегать его внимания. В юную девушку влюбляется еще один мужчина: неуравновешенный учитель ее брата, который ради нее готов пойти даже на преступление…